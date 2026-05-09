Cuba saluda a Rusia en el Día de la Victoria y alerta sobre reemergencia del fascismo

Con motivo del Día de la Victoria, las máximas autoridades cubanas felicitaron al pueblo ruso. Desde redes sociales, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un abrazo agradecido a Vladimir Putin y al heroico pueblo ruso, que más vidas entregó contra el fascismo, hoy renaciente.

El titular del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, calificó la fecha de trascendental para la humanidad; mientras, el primer ministro Manuel Marrero, se refirió al triunfo amenazado hoy día; Roberto Morales, secretario de Organización del Comité Central del Partido advirtió a los émulos de Hitler; y el canciller Bruno Rodríguez recordó los 27 millones de caídos soviéticos que derrocaron el avance nazi.

También el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General, presidió en Cuba el acto por el aniversario 81 de la victoria sobre el fascismo, acompañado por el embajador ruso Viktor Koronelly, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Emilio Losada García, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Llort, y diplomáticos de Belarús, Azerbaiyán y Kazajstán.

Termoeléctrica Guiteras incrementa generación tras labores de mantenimiento

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