Cuba rinde homenaje a Ignacio Agramonte en el aniversario 153 de su caída en combate

Las autoridades del país, a través de las redes sociales, evocaron este lunes al patriota camagüeyano Iganacio Agramonte Loynaz, en el aniversario 153 de su caída en combate.

En sus publicaciones, resaltaron las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en torno al Mayor, de quien destacó su ejemplo y extraordinarias virtudes.

Señalaron, además, que la historia nos convoca al homenaje que no es otro que defender nuestra independencia.

Asimismo subrayaron que recordar a Agramonte es no dejar morir ni al pasado ni a un cubano inmortal a quien debemos, entre otras hazañas, el rescate de Sanguily.

La histórica acción de rescate del entonces brigadier Julio Sanguily, llevada a cabo por Agramonte el 8 de octubre de 1871, es recordada como una de las proezas más audaces de las guerras independentistas en Cuba.

 

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