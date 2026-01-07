Cuba rinde homenaje a combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela

Cuba honra a los combatientes caídos en la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. A propósito, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó en su cuenta en X: Compatriotas, compañeros, hermanos, amigos. Todo lo noble y útil que junta a los hombres que comparten Patria, ideales, batallas, sentimientos; nos une a los 32 héroes cubanos que cayeron combatiendo fieramente en defensa de la soberanía de la hermana Venezuela.