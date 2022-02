Cuba: Reconocimiento de los cuidadores en el Código de las Familias

En la sociedad actual de Cuba, con más de un 20% de envejecimiento demográfico, el cuidado se posiciona como un reto urgente ante esta etapa de la vida. Por suerte, el proyecto del nuevo Código de las Familias también pone en perspectiva este desafío y propone formulas protectoras para quienes requieren cuidados. Juristas y otros expertos de diversas áreas coinciden en que el cuidado es un tipo de trabajo, ya sea remunerado o no, que garantiza el bienestar de las personas necesitadas. Constituye una labor que usualmente pasa desapercibida, ya que muchas veces se considera como una actividad natural de las mujeres. Este tipo de trabajo satisface las necesidades materiales, biológicas y afectivas. Esta labor no solo implica una actividad física, sino que requiere una gran carga mental. Sobre las implicaciones que tiene para las cuidadoras, los expertos explican que tiene un costo temporal, al tiempo que limita el desarrollo de otras actividades para las mujeres como la superación profesional o actividades de ocio. Esta desigual distribución de los trabajos en el hogar ante una situación de esta índole, provoca el despliegue de la cultura patriarcal, siendo uno de los aspectos que más ha sido cuestionado desde las teorías feministas y por ello es que se apuesta por la corresponsabilidad asistida a ambos sexos.

La corresponsabilidad en el cuidado se refiere a que ese trabajo pueda ser redistribuido entre los diferentes actores sociales, tanto hombres como mujeres. Puede igualmente ser el estado quien asista parte del encargo, las organizaciones comunitarias.

Para los especialistas, el cuidado es un derecho en construcción, aunque desde la propia Declaración de los Derechos Humanos se reconoce. Hoy podemos ver a los cuidadores profesionales, pueden ser enfermeros, pero también los cuidadores no profesionales que son los familiares entregados a una causa retribuida por mucho amor.

El nuevo Código de las Familias aboga por la corresponsabilidad, no solo desde lo estatal sino desde lo familiar. No podemos quedarnos solamente con políticas públicas asistencialistas desde el estado sino por acciones que persistan sobre la base del respeto al otro y a sus decisiones ante cualquier circunstancia.