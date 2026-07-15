Cuba, Haití y Venezuela en jornada quirúrgica tras los sismos en La Guaira

Profesionales cubanos de la salud, cirujanos haitianos formados en la mayor de las Antillas y médicos venezolanos unen esfuerzos para realizar intervenciones quirúrgicas en el Centro de Diagnóstico Integral Doctora Dora Mercedes González, conocido como «La Atlántida», en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

El embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Mayo Fernández, y su homólogo de la República de Haití, Jean Mary Vaval, recorrieron la institución.