Cuba felicita a Vietnam por aniversario 81 de su independencia

Cuba expresó este miércoles sus felicitaciones al Partido, Gobierno, Asamblea Nacional y pueblo de Vietnam, con motivo del aniversario 81 de la proclamación de su independencia.

Esteban Lazo: «En ocasión del aniversario 81 de la Proclamación de la Independencia Nacional de #Vietnam🇻🇳 y Día Nacional,felicitamos al pueblo, Partido, Asamblea Nacional y Gobierno de la hermana nación asiática,en nombre de los diputados a la @AsambleaCuba🇨🇺 y en el mío propio» pic.twitter.com/sfyZpIjTdh — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 2, 2026

En nombre de los diputados cubanos y en el suyo propio, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, se sumó a las congratulaciones.