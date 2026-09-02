Cuba felicita a Vietnam por aniversario 81 de su independencia

Cuba expresó este miércoles sus felicitaciones al Partido, Gobierno, Asamblea Nacional y pueblo de Vietnam, con motivo del aniversario 81 de la proclamación de su independencia.

En nombre de los diputados cubanos y en el suyo propio, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, se sumó a las congratulaciones.

 

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