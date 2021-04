Cuba: Fallece artista y promotor cultural, Salvador González Escalona

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url

Con profundo pesar supimos del deceso de Salvador González Escalona, destacado artista visual devenido promotor cultural y gestor del Proyecto Sociocultural Comunitario Callejón de Hamel, ubicado en la barriada Cayo Hueso, municipio Centro Habana de la Capital. Según la nota del Consejo Nacional de Casas de Cultura, durante más de 30 años Salvador consagró su vida y obra a la promoción y desarrollo cultural comunitario, contribuyendo a generar espacios para la participación y la formación integral. Defensor a ultranza de las esencias de la identidad de la nación, Salvador nos lega una huella eterna, fruto de su profunda vocación de servicio. Desde el Consejo Nacional de Casas de Cultura y nuestro colectivo, llegue a sus familiares, amigos y al pueblo de Cayo Hueso, nuestras más sentidas condolencias.