Cuba denuncia manipulación política en ayuda humanitaria de EE.UU. tras huracán

El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que el gobierno de Estados Unidos está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que presenta como un gesto humanitario hacia los damnificados por el huracán Melissa, hecho que ocurrió hace 77 días. La ayuda, anunciada públicamente por el Departamento de Estado sin comunicación oficial previa con las autoridades cubanas, será canalizada a través de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.

Detalles en el siguiente material



