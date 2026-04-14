Cuba defiende soberanía energética frente a cerco extraterritorial impuesto por Estados Unidos

Cuba tiene pleno derecho a comerciar combustible con cualquier país, sin trabas, condiciones ni cuestionamientos contrarios a la libertad de comercio internacional, afirmó este martes el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en respuesta a las acciones del Gobierno estadounidense contra el suministro de energía al archipiélago.

De igual modo, todo país tiene derecho a exportar combustible a Cuba y a desarrollar relaciones comerciales sin la interferencia de una potencia ajena, subrayó Rodríguez Parrilla en X, al reiterar los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de las naciones.

El cerco energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país —señaló— internacionaliza el bloqueo y evidencia su carácter extraterritorial, demostrando que no es una cuestión bilateral.

Esta política intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba, afectando el acceso legítimo de la Isla a los mercados energéticos internacionales.

Las más recientes claraciones contradictorias del Gobierno de Estados Unidos al respecto pretenden crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano, denunció.

En los últimos meses, Washington endureció las sanciones contra navieras y empresas que transportan petróleo a Cuba, lo que ha provocado dificultades en el suministro eléctrico y la generación de energía en el archipiélago.

Cuba ratifica que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos durante más de seis décadas es la principal causa de los problemas de abastecimiento y desarrollo del país.

La comunidad internacional ha condenado en reiteradas ocasiones esta política en la Asamblea General de Naciones Unidas, con votaciones mayoritarias a favor del fin del bloqueo.

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