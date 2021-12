Cuba: Complejo biotecnológico permitirá avanzar en la producción de vacunas

El Complejo Industrial Biotecnológico CIGB-Mariel asume la producción de vacunas antiCovid-19 propias, un paso más de Cuba para continuar avanzando con vistas a la precalificación de los inmunógenos por la OMS. El presidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, Eduardo Martínez así lo informó en Twitter. La decisión que trae consigo la adaptación de toda la documentación necesaria para enviar a la Organización Mundial de la Salud. Asimismo afirmó que no existe ningún impedimento para usar los inmunizantes Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, en la isla y otros países interesados. Los inmunógenos cuentan con el autorizo de uso de emergencia del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, entidad regulatoria nacional de referencia en la región y reconocida por la OMS. Martínez destacó que casi toda la población posible a inmunizar contra la infección en el país recibió los esquemas de tres dosis de Abdala y dos inyecciones de Soberana 02 y una de Soberana Plus. Y agregó que ya se avanza en la dosis de refuerzo para combatir la variante Ómicron del SARS-CoV-2.