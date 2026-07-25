Cuba celebra incorporación de nuevos representantes en el servicio exterior

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió en la tarde de este viernes, en el Salón de Protocolo de El Laguito, en la capital, la ceremonia de juramento de los nuevos embajadores y embajadoras que próximamente partirán a cumplir sus misiones en el servicio exterior.

Le acompañaron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, todos miembros del Buró Político.

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