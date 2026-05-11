Cuba apuesta por el sol y el viento: prevén empleo de 100 % de energías renovables para 2050

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó este lunes el compromiso del archipiélago con la transición energética sostenible, a través de un mensaje publicado en la red social X.

Según expresó, Cuba avanza bajo la dirección del Partido y Gobierno en un programa estratégico que busca incrementar significativamente el uso de energías renovables en el país.

Los objetivos establecidos para los próximos años son ambiciosos: para finales de 2024 se proyecta que las fuentes renovables representen un 15 % de la matriz energética nacional, que deberá aumentar a un 24 % para el año 2030.

De continuar esta tendencia, se espera que en 2035 el porcentaje alcance un 40 %, lo que permitiría a Cuba eliminar gradualmente la importación de combustibles fósiles y fortalecer así su soberanía en el sector.

El plan a largo plazo contempla llegar al 100 % de utilización de energías renovables para el año 2050, alineándose con las metas globales de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.

Las iniciativas en marcha incluyen la expansión de proyectos solares, eólicos e hidráulicos, así como la modernización de la infraestructura energética para una mayor eficiencia y resiliencia.

Este propósito estratégico es parte integral del modelo económico y social cubano, que busca diversificar sus fuentes de energía, reducir la dependencia externa y contribuir a la protección ambiental.

Foto: Tomada de bbva.com

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