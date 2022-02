Cuba: Análisis de los temas planteados por el Vice Primer Ministro Alejandro Gil Fernández en la Mesa Redonda

Este miércoles continuamos destacando algunas de las ideas planteadas por el Vice primer Ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández en su comparecencia en el espacio televisivo Mesa Redonda. Gil Fernández recordó que la inflación es hoy un fenómeno mundial y en Cuba es el tema de más debate y preocupación. Y afirmó que se trabaja permanentemente buscando alternativas dentro de las posibilidades que se tiene.

Asimismo acotó que la vía efectiva para enfrentar la inflación se encuentra en el incremento de la oferta.

El titular de economía declaró que “Hoy tenemos un déficit presupuestario más grande del que quisiéramos, en el que se trabaja para reducirlo sin políticas de choque.

Ese es el desafío que tiene el país, con una política inclusiva, pensar siempre en las soluciones para más de 11 millones de personas, no para una minoría”.

Explicó que la inflación es un aumento generalizado de los precios en un periodo determinado de tiempo y que como política del país se han mantenido con precios topados determinados productos y servicios de alto impacto en la vida de la población.

Con respecto a la inflación en Cuba dijo: no estamos en un contexto donde todos los precios se han disparado, sino que hay un conjunto de precios que se han mantenido estables, según la política del Gobierno, y con independencia de los precios internacionales. No es un fenómeno generalizado”.

El Vice primer Ministro afirmó que “Hay un amplio consenso en los ambientes académicos, organismos del Gobierno y la población de que la vía efectiva para enfrentar la inflación está en el incremento de la oferta. El déficit de oferta acrecienta ese fenómeno y trae consigo la especulación y la reventa.

“Entonces, la inflación se multiplica. No solo está expresada en el costo del producto. Hay acaparadores que compran el producto a un precio y lo venden tres y cuatro veces más caro, lo que constituye un delito, no tienen solidaridad e intentan vivir sin aportar a la sociedad. Pero desde el punto de vista económico, la causa que subyace es el déficit de oferta”.

El ministro alertó que “No podemos enfrentar este fenómeno con el incremento de los salarios. Al no tener un nivel de oferta estable, no se puede pensar que el aumento del sueldo sería la solución, pues la mayoría de los precios, al final, reflejarían ese costo y van a volver a tragarse ese saldo.

También explicó que no se pueden topar todos los precios del país, que ya se ha hecho y el resultado final es tarima vacía. Añadió que lo que se haga debe ir encaminado al incremento de la oferta. Para eso trabajamos. A eso contribuye una mayor autonomía de la empresa estatal, las mipymes, la ampliación del trabajo por cuenta propia, las 63 medidas en la agricultura.

Gil Fernádez acotó que el país está trabajando por el incremento de la oferta y se han tomado un conjunto de medidas que tienen que ver con la producción nacional e incluso la medida de permitir, sin carácter comercial y sin pago de aranceles, la importación de alimentos, aseo y medicinas. Una medida que se tomó hasta el 31 de diciembre de 2021 y que se ha extendido hasta el 30 de junio de este año”.

Este jueves concluiremos con los principales temas analizados por vice primer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández en la Mesa Redonda del pasado jueves 10 de febrero.