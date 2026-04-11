Cuba agradece solidaridad internacional ante bloqueo impuesto por Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba agradeció este sábado las muestras de solidaridad con nuestro país, en especial a las voces que, en distintos puntos del mundo, se alzan contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

En el continente europeo, la solidaridad concretó acciones: en Bélgica, más de 200 personas se concentraron en las calles de Bruselas para manifestar su rechazo al recrudecimiento de la política agresiva de Washington.

🇨🇺🤝🇮🇹 Extendemos un profundo agradecimiento a la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, así como a las organizaciones, sindicatos, partidos, ciudadanos y cubanos residentes de Italia que se movilizaron en Roma en apoyo a #Cuba.#CubaNoEstáSola https://t.co/ff2rayrtGY — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) April 11, 2026

El pueblo italiano respondió masivamente bajo el lema «Cuba no es una amenaza», coreado una y otra vez mientras los manifestantes desplegaban banderas cubanas e italianas, así como pancartas exigiendo el fin del cerco estadounidense.

Entre las fuerzas políticas que respaldan la convocatoria destacan Izquierda Italiana, Europa Verde, el Partido Comunista y el Movimiento Cinco Estrellas, lo que evidencia un amplio arco de solidaridad que trasciende las diferencias partidistas.

La marcha, que partió desde los pies del Coliseo, recorre las principales avenidas de la capital hasta llegar a la Puerta San Pablo, un lugar cargado de simbolismo histórico por su papel en la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial.

Los organizadores eligieron este destino final para subrayar que la lucha contra el bloqueo es también una lucha por la justicia y contra toda forma de agresión imperialista.

Foto: Embajada de Cuba en Italia.