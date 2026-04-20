Cuba agradece a Europa y América por su apoyo contra bloqueo de Estados Unidos

El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció al Partido de Izquierda Europea por aprobar una moción en su octavo congreso en defensa de la isla y en contra del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, se sumó al agradecimiento, al resaltar que el documento de la organización europea reconoce los graves perjuicios del embargo estadounidense sobre el pueblo cubano.

Agradecemos a @europeanleft por la resolución en defensa de #Cuba y contra el bloqueo impuesto por el gobierno de EEUU, aprobada en su 8vo Congreso. El documento reconoce los graves daños provocados al pueblo cubano por el recrudecimiento del bloqueo y por el actual cerco… pic.twitter.com/iqR5RpSLZ3 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 20, 2026

Además, las muestras de solidaridad se extendieron a México, donde organizaciones sociales, partidos políticos, cubanos residentes, artistas y ciudadanos participaron en un Maratón Cultural Antifascista en rechazo al bloqueo.

En otras partes de América, como El Salvador, grupos solidarios también emitieron pronunciamientos contra las amenazas de agresión por parte de EE.UU., sumándose al reclamo global por el fin de las sanciones.