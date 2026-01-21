Cuba actualiza su legislación aduanera con nuevo Decreto Ley que alinea estándares internacionales

La Gaceta Oficial de la República publicó este miércoles el Decreto Ley 108 de Aduanas, acompañado del Decreto Reglamento 134 y nueve Resoluciones complementarias, que conforman un nuevo cuerpo jurídico integrador y moderno para la Aduana General de la República, sustituyendo al anterior Decreto Ley 162 de hace casi tres décadas.

Este marco legal, fruto de un proceso de perfeccionamiento de casi una década, se alinea con los estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas, integra principios del derecho administrativo, normativas de comercio exterior y disposiciones tributarias, y ha tomado como referencia regulaciones de países como Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile y la Unión Europea.

Las autoridades aclararon que la nueva normativa no modifica las regulaciones vigentes para las importaciones no comerciales de las personas naturales (equipaje y envíos), sino que fortalece el respaldo jurídico para actores económicos estatales y no estatales, impulsando figuras como el Programa de Operador Económico Autorizado —con trámites simplificados y prioridades en el despacho— y los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo con otros países.

Además, se actualiza la clasificación de infracciones (muy graves, graves y menos graves) y se incrementan las sanciones económicas para personas naturales y jurídicas. La normativa entrará en vigor dentro de 90 días, período en el que se aclararán dudas a través de los canales oficiales.

