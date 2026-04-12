Crece en Europa movimiento solidario con Cuba ante el hostigamiento del gobierno estadounidense

El miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó este domingo su agradecimiento por las muestras de solidaridad realizadas en diversas ciudades de Europa, donde ciudadanos y organizaciones reclamaron el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla.

“Agradecemos a los amigos solidarios, miembros de organizaciones políticas y sociales y compatriotas residentes en varias ciudades de Europa, por las manifestaciones de apoyo a Cuba y de rechazo al bloqueo genocida y al cerco energético del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano”, escribió el canciller en la red social X.

Las movilizaciones tuvieron lugar ayer en Bruselas, Roma y París, como parte de una jornada internacional de repudio a las medidas coercitivas unilaterales que afectan a todos los sectores de la vida nacional cubana. En un contexto de creciente articulación entre organizaciones sociales, políticas y sindicales, los participantes han puesto de manifiesto un mensaje común: Cuba no está sola.

Estas iniciativas han tenido como eje central la denuncia de los efectos del bloqueo sobre la vida cotidiana en el archipiélago, así como la defensa de su soberanía y el derecho de su pueblo a desarrollarse sin injerencias externas. A su vez, reflejan un fortalecimiento del movimiento europeo de solidaridad con Cuba, que continúa posicionándose de manera activa frente a las medidas coercitivas unilaterales.

Los hechos evidencian un consenso claro en torno a la necesidad de avanzar hacia un orden internacional basado en el respeto al Derecho Internacional. Asimismo, consolidan la señal política de que la solidaridad con Cuba trasciende fronteras y se fortalece en múltiples espacios, reafirmando el compromiso internacional con la defensa de su soberanía.

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