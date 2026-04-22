Convocatoria del movimiento «Mi firma por la patria» en el Comité Central del Partido

Tomada de Presidencia Cuba.

El primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este miércoles al acto donde los trabajadores de la sede del Comité Central respondieron a la convocatoria del movimiento  «Mi firma por la patria» a  favor de la paz, contra la guerra y el bloqueo.

En el acto estuvieron presente el integrante del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, integrantes del Secretariado, así como otros dirigentes y trabajadores del Comité Central.

Foto tomada de Presidencia Cuba.

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