Convocatoria del movimiento «Mi firma por la patria» en el Comité Central del Partido

El primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este miércoles al acto donde los trabajadores de la sede del Comité Central respondieron a la convocatoria del movimiento «Mi firma por la patria» a favor de la paz, contra la guerra y el bloqueo.

En el acto estuvieron presente el integrante del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda, integrantes del Secretariado, así como otros dirigentes y trabajadores del Comité Central.

Foto tomada de Presidencia Cuba.