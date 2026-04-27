Convocan en todo el país al examen de captación para la carrera de Periodismo el próximo 21 de mayo

El proceso de ingreso a la carrera de Periodismo se iniciará próximamente en todo el país, según informó el periódico Juventud Rebelde, al dar a conocer los detalles de la convocatoria emitida por la Dirección General de Pregrado del Ministerio de Educación Superior.

El examen de captación, requisito indispensable para optar por esta especialidad, se realizará el jueves 21 de mayo, a las 9:00 a.m., para los estudiantes de onceavo y doceavo grados en todas las provincias del territorio nacional.

Podrán presentarse a las pruebas los alumnos de doceavo grado interesados en cursar Periodismo, teniendo en cuenta su disposición a cumplir el Servicio Militar Activo durante el año previo a su ingreso a la universidad. De igual forma, serán evaluados de manera conjunta los estudiantes de onceavo grado que deseen optar por el Colegio Universitario de Periodismo en el curso académico 2026-2027, una vía que permite una formación más temprana y especializada en esta rama de las ciencias de la comunicación.

Los aspirantes al Colegio Universitario (onceavo grado) deberán cumplir con requisitos académicos exigentes: haber alcanzado más de 90 puntos en las asignaturas de Español, Historia de Cuba y Cultura Política, además de obtener un promedio general superior a los 85 puntos. Estos niveles de evaluación garantizan la preparación integral que demanda una profesión vinculada estrechamente a la difusión de información veraz y al fortalecimiento del pensamiento crítico en la sociedad cubana.

Los interesados en realizar el examen de captación deberán inscribirse en su preuniversitario correspondiente hasta el día 8 de mayo, fecha límite establecida para asegurar el cumplimiento de los requisitos documentales y académicos. Las autoridades educativas recomiendan a los estudiantes mantenerse atentos a las indicaciones de sus centros de enseñanza y prepararse con la debida antelación para enfrentar la prueba, que constituye un paso clave en el acceso a la educación superior en una de las profesiones más trascendentales para la vida cultural y política del país.

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