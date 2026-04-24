Contribuyen grupos electrógenos de Camagüey al SEN con crudo ruso procesado en Cienfuegos

Los emplazamientos de grupos electrógenos de diésel y fuel oil de la provincia de Camagüey aportan en estos días al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con esos derivados del crudo procedente de donación de la Federación Rusa, tras el proceso industrial ejecutado en la refinería de Cienfuegos, lo cual ha permitido fortalecer la generación en horarios críticos y disminuir el impacto de los apagones en la población.

De acuerdo con información ofrecida a la Agencia Cubana de Noticias, estas instalaciones contribuyen a reforzar la generación principalmente entre las 6:00 p.m. y las 8:00 a.m., franja que comprende el horario pico de la noche, y han logrado acortar las interrupciones eléctricas en comparación con jornadas anteriores, lo cual representa un gran alivio para los lugareños del sector residencial y otras áreas vitales como centros hospitalarios, educativos y productivos.

La Empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel) en el territorio posee hoy en funcionamiento sus tres baterías localizadas en esta ciudad cabecera y en los municipios de Guáimaro y Florida, explicó a esta agencia Carlos Rubio Limonta, director de esa entidad.

Técnicos y especialistas del sector, destacó el directivo, laboran diariamente en pos de garantizar la disponibilidad de los equipos y ante cualquier avería que se presente accionan de inmediato con el objetivo de solucionarla lo antes posible, priorizando el mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la fiabilidad del servicio en un contexto de carencias materiales.

Por su parte, las dos centrales de generación distribuida pertenecientes a la Empresa de Mantenimiento a Grupos Electrógenos Fuel Oil (EMGEF), radicadas también en la capital agramontina, operan en beneficio del importante servicio, el cual ha sido severamente impactado por el reforzamiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético, impuesto a la nación antillana por el gobierno de Donald Trump.

Esa política de asfixia, aplicada por la actual administración estadounidense, priva al país caribeño del acceso a combustibles y sus derivados, e impone aranceles a otras naciones que comercien con la isla, con el deliberado propósito de colapsar la economía cubana y doblegar la voluntad de su pueblo.

Como una muestra fehaciente de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos gobiernos y pueblos, la Federación de Rusia desafió el bloqueo petrolero de Estados Unidos y envió un buque con crudo, el cual fue procesado en la refinería de Cienfuegos para obtener diésel y fuel oil, destinados a la generación eléctrica en provincias como Camagüey.

Esto constituyó una significativa ayuda ante el cerco energético que impide la entrada de petróleo y derivados, indispensables en el desarrollo de la vida económica y social del archipiélago cubano, y demuestra una vez más la solidaridad del gobierno ruso frente a las agresiones imperialistas, así como la capacidad de la industria cubana para transformar recursos en beneficios tangibles para la población.