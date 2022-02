Conmemora Cuba 60 años de la aprobación de la Segunda Declaración de La Habana

Este 4 de febrero se conmemoran 60 años de la aprobación de la II Declaración de La Habana. El emblemático documento ratificó la decisión de los cubanos de continuar resistiendo, y de construir una nación soberana y socialista, pese a las presiones imperiales y de sus aliados.

A propósito, el Miembro del Buró Político y Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, señaló en su cuenta de Twitter que la II Declaración de La Habana reafirmó nuestra dignidad como nación libre, independiente y soberana.

El #4DeFebrero de 1962, más de un millón de personas se reunieron en la Plaza de la Revolución, para escuchar la lectura por #Fidel, de la II Declaración de #LaHabana, donde se reafirmó nuestra dignidad como nación libre, independiente y soberana.#CubaVive #Cuba pic.twitter.com/qx3LRSnvEt — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) February 4, 2022

«Resistiremos en todos los campos (…); la Patria no trabaja para hoy, la Patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo (…), con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar», afirmó entonces Fidel.