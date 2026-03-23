Conectado el SEN desde Pinar del Río hasta Guantánamo aunque persiste déficit por falta de combustibles

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) quedó conectado desde Pinar del Río hasta Guantánamo en la noche de este domingo, aunque persiste el déficit de generación ante la falta de combustibles, informó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, a través de su cuenta en la red social X.

Previamente la Unión Eléctrica publicó, en la misma red, sobre la interconexión al sistema de la provincia de Granma.

Asimismo, dijo que se avanza en la conexión de Guantánamo, última provincia en completar la interconexión total.

En reunión de último minuto presidida por el primer secretario del PCC en la provincia de Guantánamo, Yoel Pérez García, trascendió que se estima que en la madrugada se conecte Guantánamo al Sistema Eléctrico Nacional.

No obstante, la provincia trabaja en incorporar los grupos fuel oil con el combustible existente para dar servicio a los municipios, al menos por dos horas, y de forma rotativa.

Ante las afectaciones de la falta de electricidad a los servicios de Etecsa, se activan los radioaficionados para garantizar la comunicación.

Las autoridades de Guantánamo reportando tranquilidad en la provincia y todos los municipios, mientras se mantiene un monitoreo constante de la situación eléctrica y los servicios vitales para solucionar cualquier emergencia y reducir las afectaciones a la población.

En cuanto a las unidades de generación en línea, al final de la tarde el Ministerio de Energía y Minas informó que estaban en línea: Unidad 1 CTE de Santa Cruz, Unidades 3 y 4 CTE Carlos Manuel de Céspedes, Energás Boca de Jaruco y Varadero, y CTE Antonio Guiteras.

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