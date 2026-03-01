Condena el ICAP ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y exige frenar a responsables

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) expresó su más enérgica condena a los ataques militares conjuntos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, acción que, a su juicio, constituye una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas al quebrantar de manera brutal la soberanía e integridad territorial de la nación persa y la frágil estabilidad regional.

Mediante sus plataformas digitales, la organización solidaria afirmó que las declaraciones emitidas por los líderes de Washington y Tel Aviv resultan igualmente alarmantes y demuestran la naturaleza mezquina e ilegal de sus intereses, al tiempo que expresó su firme solidaridad con el pueblo iraní y con todas las víctimas inocentes de esta irresponsable maniobra militar imperialista.

El ICAP reafirmó además el compromiso inclaudicable con la defensa del multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos, tal como consagra la Carta de las Naciones Unidas, y exigió a los mecanismos e instituciones internacionales competentes para la resolución de conflictos actuar en correspondencia y frenar a los responsables de esta barbarie.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo en sus plataformas digitales sentidas condolencias del pueblo y gobierno cubanos al presidente de Irán, Dr. Massoud Pezeshkian, así como al pueblo y gobierno de la nación persa, por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, condolencias que hizo extensivas a sus familiares y seres queridos.
El capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad se sumó a la condena de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Este 1 de marzo se cumplen 55 años de la institucionalización del Día del Trabajador de la Industria Ligera en Cuba.
En Vivo

Cartelera de hoy
16:30 Caribe Noticias
17:00 Marcas
19:00 Cuadrando La Caja
● EN VIVO
19:45 Cultivar Conciencia
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar

