Condena el ICAP ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y exige frenar a responsables

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) expresó su más enérgica condena a los ataques militares conjuntos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, acción que, a su juicio, constituye una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas al quebrantar de manera brutal la soberanía e integridad territorial de la nación persa y la frágil estabilidad regional.

Mediante sus plataformas digitales, la organización solidaria afirmó que las declaraciones emitidas por los líderes de Washington y Tel Aviv resultan igualmente alarmantes y demuestran la naturaleza mezquina e ilegal de sus intereses, al tiempo que expresó su firme solidaridad con el pueblo iraní y con todas las víctimas inocentes de esta irresponsable maniobra militar imperialista.

El ICAP reafirmó además el compromiso inclaudicable con la defensa del multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos, tal como consagra la Carta de las Naciones Unidas, y exigió a los mecanismos e instituciones internacionales competentes para la resolución de conflictos actuar en correspondencia y frenar a los responsables de esta barbarie.

Más detalles en video: