Concluyó en Cuba el taller académico “Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo”

Este miércoles concluyó en el Centro Fidel Castro Ruz, el taller académico “Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo”. Durante dos jornadas, historiadores, combatientes y periodistas desmontaron, una a una, las mentiras del imperio y reivindicaron la primera gran derrota militar de Estados Unidos en América Latina. Presidió la clausura, la Jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Yuniasky Crespo Vaquero, así como otros integrantes del organismo político, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, e invitados.