Combatientes cubanos recibieron el homenaje del pueblo en las calles de La Habana.

A la convocatoria de la patria respondieron miles de capitalinos para en representación del pueblo de #Cuba rendir póstumo tributo a los 32 cubanos caídos en desigual combate por la criminal agresión yanqui a #Venezuela.

Se congregaron a ambos lados de la avenida Rancho Boyeros, desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para homenajear a quienes son portadores del coraje y las ideas heredadas de nuestros próceres.

