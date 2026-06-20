Colectivos quirúrgicos cubanos mantienen intensa labor asistencial en varios estados de Venezuela

Los colectivos quirúrgicos de la Brigada Médica Cubana que prestan servicios en la República Bolivariana de Venezuela desarrollan una intensa y sostenida labor asistencial en varios estados de la hermana nación sudamericana, como parte del compromiso de solidaridad y cooperación que une a ambos pueblos y gobiernos.

Uno de estos equipos multidisciplinarios despliega su trabajo en el Centro de Salud Integral Salvador Allende, ubicado en la urbanización Chuao, en el estado Miranda, donde cada jornada quirúrgica se traduce en nuevas oportunidades de vida, alivio al dolor y bienestar para cientos de pacientes que acceden a procedimientos de alta complejidad y especialidad.

Los profesionales de la salud cubanos, con amplia experiencia y reconocido prestigio internacional, realizan intervenciones en diversas ramas de la cirugía general, ortopedia, ginecología y otras especialidades, contribuyendo de manera significativa a reducir listas de espera y a garantizar el derecho universal a la salud de la población venezolana.

El centro asistencial, que lleva el nombre del mártir de la salud pública chilena, se ha convertido en un referente de la atención médica gratuita y de calidad en la región, gracias al esfuerzo conjunto de los galenos cubanos y el personal sanitario venezolano, quienes laboran de manera coordinada y con elevado sentido de pertenencia.