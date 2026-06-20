Colectivos quirúrgicos cubanos mantienen intensa labor asistencial en varios estados de Venezuela

Los colectivos quirúrgicos de la Brigada Médica Cubana que prestan servicios en la República Bolivariana de Venezuela desarrollan una intensa y sostenida labor asistencial en varios estados de la hermana nación sudamericana, como parte del compromiso de solidaridad y cooperación que une a ambos pueblos y gobiernos.

Uno de estos equipos multidisciplinarios despliega su trabajo en el Centro de Salud Integral Salvador Allende, ubicado en la urbanización Chuao, en el estado Miranda, donde cada jornada quirúrgica se traduce en nuevas oportunidades de vida, alivio al dolor y bienestar para cientos de pacientes que acceden a procedimientos de alta complejidad y especialidad.

Los profesionales de la salud cubanos, con amplia experiencia y reconocido prestigio internacional, realizan intervenciones en diversas ramas de la cirugía general, ortopedia, ginecología y otras especialidades, contribuyendo de manera significativa a reducir listas de espera y a garantizar el derecho universal a la salud de la población venezolana.

El centro asistencial, que lleva el nombre del mártir de la salud pública chilena, se ha convertido en un referente de la atención médica gratuita y de calidad en la región, gracias al esfuerzo conjunto de los galenos cubanos y el personal sanitario venezolano, quienes laboran de manera coordinada y con elevado sentido de pertenencia.

Avanzan trabajos finales en termoeléctrica Guiteras y prevén su reincorporación al SEN este domingo

  • Sin comentarios
La Guiteras constituye un activo estratégico para la generación de electricidad en la región occidental y su pronta recuperación es prioridad para el sector energético cubano.
Redacción Caribe
Leer más

Denuncia Bruno Rodríguez intensificación del bloqueo de EE. UU. y rechaza declaraciones de Marco Rubio

  • Sin comentarios
Rodríguez Parrilla calificó de «mentira crónica» las afirmaciones de Rubio y señaló la contradicción de estas con los posicionamientos oficiales de su propio gobierno.
Redacción Caribe
Leer más

ONAT implementará cobro automático de deudas tributarias desde cuentas bancarias

  • Sin comentarios
La disposición legal, que entrará en vigor a los 30 días de su publicación, tiene como propósito fundamental garantizar la disponibilidad oportuna de recursos financieros al Presupuesto del Estado.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:00 LA PUPILA ASOMBRADA
19:00 CUBAVISIÓN DEPORTES
19:30 CONTEXTOS
● EN VIVO
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 INFORMATIVO DE LA CIENCIA CUBANA

Más vistos

Pleno del Comité Central del Partido analizó medidas económicas y sociales ante actual contexto de Cuba

Se forma la tormenta tropical Arthur, primera de la actual temporada ciclónica

Tomado de Cubadebate.

Propuestas de transformaciones económicas y sociales en Cuba

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba. 

Convocan a Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista