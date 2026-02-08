CIMEX aplica medidas temporales ante baja disponibilidad de combustibles

La Corporación Cimex S. A. anunció desde su perfil en Facebook la adopción de medidas temporales para enfrentar la baja disponibilidad de combustibles en el país. La comunicación de la Corporacion CIMEX informa que, hasta que las condiciones lo permitan, se posponen las ventas de combustibles en CUP y la comercialización de diésel en USD a la población.

La entidad añade que, a partir de este sábado, se implementará la plataforma Ticket en los servicentros destinados al expendio de gasolina B90 y B94 en USD, con el propósito de organizar el proceso y atender a la mayor cantidad de clientes. Especifica CIMEX S. A. que el límite de adquisición será de hasta 20 litros por inscripción en la plataforma, y cada cliente dispondrá de 24 horas para consumir su turno una vez notificado. También la Corporación subraya que en la medida en que las condiciones de disponibilidad lo permitan, se restablecerá paulatinamente la comercialización liberada de combustibles.

Detalles


Provincias fortalecen preparación en el Día Nacional de la Defensa

  • Sin comentarios
Provincias fortalecen preparación en el Día Nacional de la Defensa
Redacción Caribe
Leer más

Montaje de tecnologías solares refuerza producción en Mayabeque

  • Sin comentarios
Montaje de tecnologías solares refuerza producción en Mayabeque
Redacción Caribe
Leer más

Participó Salvador Valdes Mesa en ejercicios prácticos por el Día Nacional de la Defensa

  • Sin comentarios
Participó Salvador Valdes Mesa en ejercicios prácticos por el Día Nacional de la Defensa
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
21:00 Documental "mÁs AllÁ Del Dolor"
22:00 El Mundo En Siete DÍas
22:30 Caribe Noticias
22:45 Cuadrando La Caja
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación