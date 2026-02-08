CIMEX aplica medidas temporales ante baja disponibilidad de combustibles

La Corporación Cimex S. A. anunció desde su perfil en Facebook la adopción de medidas temporales para enfrentar la baja disponibilidad de combustibles en el país. La comunicación de la Corporacion CIMEX informa que, hasta que las condiciones lo permitan, se posponen las ventas de combustibles en CUP y la comercialización de diésel en USD a la población.

La entidad añade que, a partir de este sábado, se implementará la plataforma Ticket en los servicentros destinados al expendio de gasolina B90 y B94 en USD, con el propósito de organizar el proceso y atender a la mayor cantidad de clientes. Especifica CIMEX S. A. que el límite de adquisición será de hasta 20 litros por inscripción en la plataforma, y cada cliente dispondrá de 24 horas para consumir su turno una vez notificado. También la Corporación subraya que en la medida en que las condiciones de disponibilidad lo permitan, se restablecerá paulatinamente la comercialización liberada de combustibles.

