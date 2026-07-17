China rechaza amenazas de EE. UU. contra Cuba y defiende la paz global

Tras reportes sobre posibles acciones militares de Estados Unidos contra Cuba, China reiteró su oposición a cualquier amenaza o uso de la fuerza.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Lin Jian, afirmó que la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales viola la Carta de las Naciones Unidas y pone en riesgo la paz y la seguridad regionales y globales.

Pekín reiteró su respaldo a La Habana y su rechazo al bloqueo impuesto por Washington durante más de 6 décadas.

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