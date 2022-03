China: “Estados Unidos tiene la obligación de cumplir con la Convención de Armas Biológicas”

El Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, de China, Zhao Lijian, recordó que Estados Unidos tiene la obligación de cumplir con la Convención de Armas Biológicas. Sus declaraciones están relacionadas con la reciente denuncia de Rusia sobre una red de laboratorios biológicos de Washington en territorio ucraniano. Un tema que la Casa Blanca niega, aunque NO desconoce públicamente la existencia de dichas instalaciones. Diana Valido nos amplía en el siguiente reportaje.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url