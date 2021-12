Chile entre la renovación de Boric y el conservadurismo de Kast

Con las encuestas dándole una ventaja a Boric entre 2 y 13 puntos, y un Kast asegurando que está preparado para cualquier resultado, pareiera casi segura la victoria del aspirante izquierdista en el balotaje de este domingo, sin embargo, se apunta también a un elevado número de indecisos que, de ser movilizados, podrían decidir el nombre del próximo mandatario. Ha sido un proceso electoral, unas votaciones digna de estudiar por los expertos ¿A qué me refiero? Pensemos en los últimos años, las enormes manifestaciones contra los resultados de las políticas neoliberales, el descontento popular, el plebiscito para una nueva Constitución, en la cual arrasaron los que se inclinaron hacia el cambio. Con esos antecedentes, era lógico esperar un apoyo abrumador a favor de Gabriel Boric, un joven político que es producto de ese espíritu; pero no fue así, la primera vuelta sufrió un alto índice abstencionismo y Kast, el representante de esa derecha pinochetista se fue por delante. Hoy, como ya dijimos, el abstencionismo sigue presente en las urnas.

¿Cómo se explica? Algunos analistas hablan de un agotamiento electoral, de un cansancio en la población debido a las tantas convocatorias a las urnas y que esto ha impactado este proceso, pero ¿no resultado algo ilógico? Los tantos cambios que ha vivido Chile en los últimos meses, ese ambiente renovador, esa euforia ¿no debería ser una fuerza impulsora? ¿No deberían sentirse motivados a apoyar la campaña de Boric como un paso importante en esa lucha? ¿El solo hecho de tener un candidato como Kast, no debería ser suficiente para movilizar y parar el peligro? Entonces, deben existir otras razones de peso.

Algunos van a las matemáticas, creen que ese veinte-tanto por ciento que votó contra una nueva constitución, coincide con los que apoyaron a Kast. Otros aseguran, que no todos los que desean cambios tienen que ser de izquierda, que no hay una contradicción ideológica ahí. También se alude a que las promesas de Kast de una supuesta mano dura contra la inseguridad, la migración y el narcotráfico pesan más en algunos grupos.

Son tesis válidas, pero creo que hay más, Chile quizás sea un país atrapado entre los deseos de cambios y el temor a hacerlos. Hay muchos sectores inconformes con la realidad que ha impuesto el neoliberalismo, saben que el país debe cambiar de rumbo, pero a la vez temen de esa izquierda, única capaz de dar un golpe de timón ¿por qué? Porque siempre ha sido presentada por el statu quo de forma estigmatizada y manipulada. Chile históricamente ha sido uno de los países más conservadores de América Latina, más de diez años de dictadura y un neoliberalismo atroz, que es también un fenómeno cultural, infundió un miedo tremendo al cambio y un recelo, en el mejor de los casos, a las fuerzas progresistas y de izquierda. Todo eso está emergiendo en este contexto y provoca contradicciones. Recordemos que las posturas políticas de las bases no siempre parten de la racionalidad, hay muchos factores subjetivos que deciden. Por otro lado, el desgaste de la política tradicional provocó hastío, desinterés y desconfianza. Un estudio del PNUD apunta en esa dirección: desconfianza en los políticos, no se sienten representados y otros dicen no estar suficientemente informados.

Por lo tanto, Boric y su programa, a pesar de recoger las aspiraciones de la mayoría de los chilenos, también es víctima de una actitud impuesta de forma sutil y oportunista por ese sistema al que él se opone. Si gana, si se convierte en el próximo presidente chileno, no solo deberá cumplir lo prometido, no solo deberá luchar contra una derecha fuerte económicamente que hará resistencia, también deberá abrir las mentes de muchos.