Ceremonia de inhumación de combatientes caídos que residían en La Habana

El primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó en La Habana el último adiós a los héores caídos durante la criminal agresión estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero. El primer secretario del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, destacó la extraordinaria hoja de servicios al país de los cuatros combatientes que residían en la capital: el primer coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez; el también primer coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, el TC Rodney Izquierdo Valdés, y el Capitán Yorlenis Revé Cruz.

