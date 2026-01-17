Ceremonia de inhumación de combatientes caídos que residían en La Habana

El primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó en La Habana el último adiós a los héores caídos durante la criminal agresión estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero. El primer secretario del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, destacó la extraordinaria hoja de servicios al país de los cuatros combatientes que residían en la capital: el primer coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez; el también primer coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, el TC Rodney Izquierdo Valdés, y el Capitán Yorlenis Revé Cruz.

 

Cartelera de hoy
22:00 Recta Final
22:30 Caribe Noticias
22:45 Cultivar Conciencia
23:00 Documental "fidel Me Dijo Un DÍa"
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

