Central de Trabajadores de Cuba se alista para su Congreso: una apuesta por la unión y la productividad

El miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, reafirmó que el esperado evento obrero se desarrollará este año.

Durante el anuncio, Colina Rodríguez destacó la importancia del encuentro para el fortalecimiento del movimiento sindical cubano.

Las declaraciones del dirigente se produjeron en el contexto de un trabajo voluntario y productivo que se realizó en todo el país este domingo, con el objetivo de conmemorar el aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria, gesta liderada por el Héroe Nacional José Martí.

Todos los detalles, en video:

 

 

 

Solidaridad y trabajo en equipo: jóvenes de Holguín apoyan tareas prioritarias

  • Sin comentarios
Solidaridad y trabajo en equipo: jóvenes de Holguín apoyan tareas prioritarias
Redacción Caribe
Leer más

Un puente de amor: el gesto humanitario de médicos cubanos en Venezuela

  • Sin comentarios
Un puente de amor: el gesto humanitario de médicos cubanos en Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

EE. UU. vs. Cuba: maniobras de presión y falsos acercamientos

  • Sin comentarios
En las últimas semanas, la Casa Blanca ha recrudecido su política de asfixia económica contra Cuba, al tiempo que promueve supuestos canales de negociación gestionados, según Donald Trump, por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Rachel Morales
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
16:30 Caribe Noticias
17:00 Marcas
19:00 Cuadrando La Caja
● EN VIVO
19:45 Cultivar Conciencia
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar

Más vistos

Ministerio de Comercio Interior asume distribución de donativo mexicano al pueblo de Cuba

Restablecen servicio eléctrico en zonas de La Habana, Artemisa y Mayabeque afectadas por avería matutina

generación fotovoltaica

Cuba sumará más 100 MW de generación fotovoltaica en el primer trimestre de 2026

BRICS: el bloque del Sur Global que desafía el “America First”