Central de Trabajadores de Cuba se alista para su Congreso: una apuesta por la unión y la productividad

El miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, reafirmó que el esperado evento obrero se desarrollará este año.

Durante el anuncio, Colina Rodríguez destacó la importancia del encuentro para el fortalecimiento del movimiento sindical cubano.

Las declaraciones del dirigente se produjeron en el contexto de un trabajo voluntario y productivo que se realizó en todo el país este domingo, con el objetivo de conmemorar el aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria, gesta liderada por el Héroe Nacional José Martí.

Todos los detalles, en video: