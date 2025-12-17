Celebran XXIII Serie de Conversaciones “Cuba en la política exterior de Estados Unidos”

Este martes 16 de diciembre se celebró en el Hotel Nacional de Cuba la sesión inaugural de la XXIII Serie de Conversaciones “Cuba en la política exterior de Estados Unidos”, un espacio de diálogo académico organizado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), que reúne a importantes estudiosos y expertos de instituciones académicas de Estados Unidos y de Cuba, con el propósito de analizar, desde una perspectiva científica y constructiva, el complejo vínculo bilateral y su evolución en el contexto actual, continuando así una tradición de intercambio que promueve la comprensión mutua y el examen de los desafíos y oportunidades en las relaciones entre ambas naciones.

