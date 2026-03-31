Celebra Cuba aniversarios de organizaciones juveniles con tribunales antimperialistas

La Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas convocan a todos los pioneros cubanos a tribunales antimperialistas, como parte de las actividades por los aniversaios 65 y 64 de dichas organizaciones, respectivamente.

Presididos por la primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez Echevarría, y la presidenta nacional de los Pioneros, Chabeli Arencibia; la escuela primaria Rafael María de Mendive y la Secundaria Básica Rubén Bravo Álvarez, en el municipio de Habana Vieja, se convirtieron en salas de audiencias.

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