Celebra Cuba 55 años del Día del Trabajador de la Industria Ligera

Este 1 de marzo se cumplen 55 años de la institucionalización del Día del Trabajador de la Industria Ligera en Cuba, dedicado a honrar al mártir José Ramón Martínez, expedicionario del Granma.

En el año actual, para los más de 10 mil trabajadores empleados en las empresas públicas y formas de gestión no estatal del ramo, la fecha se celebra en medio de las complejas circunstancias que vive el país, de las que no escapan incluso, empresas mixtas como Suchel Camacho, sede del acto nacional.

