Celebra Cuba 55 años del Día del Trabajador de la Industria Ligera

Este 1 de marzo se cumplen 55 años de la institucionalización del Día del Trabajador de la Industria Ligera en Cuba, dedicado a honrar al mártir José Ramón Martínez, expedicionario del Granma.

En el año actual, para los más de 10 mil  trabajadores empleados en las empresas públicas y formas de gestión no estatal del ramo, la fecha se celebra en medio de las complejas circunstancias que vive el país, de las que no escapan incluso, empresas mixtas como Suchel Camacho, sede del acto nacional.

Intelectuales y artistas cubanos condenan agresión contra Irán

El capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad se sumó a la condena de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Declaración del Minrex: Cuba llama a detener agresión contra Irán y evitar escalada en Oriente Medio

Cuba llama a detener la nueva agresión de #EstadosUnidos e #Israel contra #Irán y evitar una escalada en Oriente Medio.
Condenan autoridades cubanas ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Las máximas autoridades cubanas condenaron los ataques perpetrados este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán .
