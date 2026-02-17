Canciller cubano se reúne con su homólogo español en Madrid 

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió este lunes en Madrid con su homólogo español, José Manuel Albares.

El jefe de la diplomacia cubana publicó en la red digital X que, en el encuentro, se reiteró la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio mutuo.

Fui recibido por el Canciller de #España @jmalbares durante mi paso por Madrid. Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los… pic.twitter.com/wvTXXkQXPz — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 16, 2026

El canciller cubano trasladó, además, el apoyo de la Mayor de las Antillas a la organización y celebración de la Cumbre Iberoamericana, prevista a celebrarse en la capital española, en noviembre.

