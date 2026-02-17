Canciller cubano se reúne con su homólogo español en Madrid 

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió este lunes en Madrid con su homólogo español, José Manuel Albares.

El jefe de la diplomacia cubana publicó en la red digital X que, en el encuentro, se reiteró la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio mutuo.

 

El canciller cubano trasladó, además, el apoyo de la Mayor de las Antillas a la organización y celebración de la Cumbre Iberoamericana, prevista a celebrarse en la capital española, en noviembre.

Más detalles en vídeo 👇

UNEAC denuncia bloqueo y reafirma que Cuba es víctima, no promotora, del terrorismo

  • Sin comentarios
La Unión de Escritores y Artistas de #Cuba, UNEAC, hizo un llamamiento a intelectuales y artistas del mundo.
Redacción Caribe
Leer más

Empresa Cubana de Molinería asegura producción de harina pese al bloqueo económico

  • Sin comentarios
La Empresa Cubana de Molinería, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria, aplica medidas para asegurar la harina de trigo destinada a elaborar el pan de la población y al consumo social, tras la arremetida del bloqueo de #EstadosUnidos.
Bernardo Espinosa
Leer más

Reunión de Gobierno centra debate en medidas energéticas

  • Sin comentarios
La implementación de las medidas para enfrentar la compleja situación energética en los territorios centró la reunión mensual con las máximas autoridades de Gobierno.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:15 Serie "geografÍa 26-7"
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Cuatro muertos y 17 heridos: saldo de accidente de tránsito en la autopista nacional

Fincimex habilita devolución de saldos de Tarjeta chip recargable por situación energética

Alcanza Cuba récord en generación fotovoltaica con más de 900 MW durante el mediodía

Cuba bajo Asedio