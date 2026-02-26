Canciller cubano envía condolencias a Brasil por víctimas de las fuertes lluvias

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, envió condolencias al Gobierno y pueblo de Brasil por las pérdidas de vidas humanas debido a las fuertes lluvias.

En la red digital X, el canciller extendió su mensaje a familiares y allegados de las víctimas y damnificados.

Sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de #Brasil por las pérdidas de vidas en el estado de Minas Gerais, debido a fuertes lluvias, que extendemos a los familiares y allegados de las víctimas y damnificados. pic.twitter.com/vKV6N3LVnm — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 25, 2026

