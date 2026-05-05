Canciller cubano condena nuevas órdenes ejecutivas y amenazas de Estados Unidos

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes el discurso de la Casa Blanca, que insiste en la posibilidad de actuar militarmente contra la Isla bajo el argumento de que «el país está devastado y sería un honor liberarlo».

Así lo hizo saber el canciller a través de la red digital X, donde calificó de «cínico e hipócrita» el hecho de que Washington lleve décadas tratando de devastar a Cuba mediante una guerra económica.

Las medidas incluyen un bloqueo económico y energético, así como sanciones coercitivas extraterritoriales, que el canciller cubano considera crímenes internacionales.

Además, Rodríguez Parrilla señaló que las amenazas de agresión militar y las acciones concretas en este sentido también constituyen violaciones del derecho internacional.

El pasado viernes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones contra el archipiélago, y afirmó que su país «tomará Cuba casi inmediatamente».

Foto: Tomada de Presidencia Cuba

Cuba moderniza sus leyes migratorias con nuevas normas de residencia y ciudadanía

  • Sin comentarios
Cuba moderniza sus leyes migratorias con nuevas normas de residencia y ciudadanía
Redacción Caribe
Leer más

Cuba recibe respaldo internacional tras sanciones de Estados Unidos

  • Sin comentarios
Cuba recibe respaldo internacional tras sanciones de Estados Unidos
Redacción Caribe
Leer más

Jardín Botánico Nacional apuesta por la bioenergía con residuos forestales

  • Sin comentarios
Jardín Botánico Nacional apuesta por la bioenergía con residuos forestales
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL
16:00 SERIE “MAESTROS DE AMÉRICA LATINA"
16:30 CARIBE NOTICIAS
● EN VIVO
17:00 ENLACE NACIONAL
17:30 DOCUMENTAL "EL IDEAL"

Más vistos

Dialoga Díaz-Canel con 80 trabajadores y resalta su papel frente al bloqueo

Denuncia Díaz-Canel escalada peligrosa de amenazas militares de EE. UU.

Accidente de ómnibus en la Autopista Nacional deja 48 heridos, sin fallecidos

Amplia participación popular en desfiles por el Primero de Mayo en Cuba