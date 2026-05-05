Canciller cubano condena nuevas órdenes ejecutivas y amenazas de Estados Unidos

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes el discurso de la Casa Blanca, que insiste en la posibilidad de actuar militarmente contra la Isla bajo el argumento de que «el país está devastado y sería un honor liberarlo».

Así lo hizo saber el canciller a través de la red digital X, donde calificó de «cínico e hipócrita» el hecho de que Washington lleve décadas tratando de devastar a Cuba mediante una guerra económica.

Las medidas incluyen un bloqueo económico y energético, así como sanciones coercitivas extraterritoriales, que el canciller cubano considera crímenes internacionales.

Insiste el gobierno de #EEUU en que se propone actuar militarmente contra #Cuba porque «el país está devastado… y sería un honor liberarlo». Lo cínico e hipócrita es que EEUU lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica y este gobierno lo hace aún con… pic.twitter.com/Amluq9fCw8 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 5, 2026

Además, Rodríguez Parrilla señaló que las amenazas de agresión militar y las acciones concretas en este sentido también constituyen violaciones del derecho internacional.

El pasado viernes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones contra el archipiélago, y afirmó que su país «tomará Cuba casi inmediatamente».

Foto: Tomada de Presidencia Cuba