Campaña de alfabetización, hecho tarscendental para la educación en Cuba

Al decir de Fidel, «ningún momento más solemne y emocionante, ningún instante de júbilo mayor, ningún minuto de legítimo orgullo y de gloria, como este en el que cuatro siglos y medio de ignorancia han sido derrumbados».

Así describió el Comandante en Jefe en la Plaza de Revolución la Campaña de Alfabetización. Motivo por el cual luego de ese trascendental momento se declarara el 22 de diciembre el Día del Educador.

Por ese motivo entrevistamos a la ministra de Educación, doctora Naima Ariatne Trujillo Barreto.