Biden ha perpetuado las políticas agresivas de Trump contra Cuba

La administración de Joe Biden lejos de darle un vuelco a las medidas anticubanas aprobadas por el republicano Donald Trump, ha mantenido cada una de ellas y perpetuado la agresividad contra nuestro pueblo.

Durante su campaña electoral el actual Presidente prometió un camino diferente en los vínculos bilaterales, pero eso no ha ocurrido ¿Está atado Joe Biden de manos y pies? Con la respuesta a esta interrogante tenemos hoy en el estudio al periodista Jorge Legañoa.

Hace exactamente OCHO meses y medio desde que los demócratas se instalaron en la Casa Blanca, con el presidente Joe Biden a la cabeza. El actual mandatario llegó con la promesa de cambiar la política hostil de los republicanos contra Cuba, pero hasta este minuto, no hay diferencias significativas. Fíjese que las promesas de campaña de Biden de disminuir la agresividad contra nuestro país no fueron dichas al azar. Lo recalcó en la Florida en un discurso electoral el SEIS de octubre del 2020, coincidentemente mañana hace un año. Desde el gimnasio comunitario José Martí, Biden criticó en aquel momento las políticas de Trump hacia nuestro archipiélago y prometió retomar la distensión iniciada en época de Barack Obama en el despacho oval, por cierto, administración de la que él formó parte como Vicepresidente de Estados Unidos. Pasó el tiempo y quien tanto fustigó a Donald Trump por lo fracasada de sus medidas contra La Habana, ha terminado como continuador de la agresividad de Washington contra el pueblo cubano…. Hace par de días un reportero estadounidense –en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca– le preguntó a la vocera si tenía alguna reacción ante la afirmación del Canciller Bruno Rodríguez a la periodista Andrea Mitchel de NBCNews, cuando aseguró que el demócrata continúa la política de Trump hacia Cuba y no ha implementado una diferente, como prometió. A duras penas, la Secretaria de Prensa Jen Psaki, para salir rápido de la pregunta fuera de guion respondió que “No”, que no tenía nada que decir. En efecto, no tiene comentarios porque imagino sea vergonzoso admitir en público que el Presidente de la nación más poderosa del planeta no haya podido aplicar su agenda hacia Cuba, su “propio camino,” como Psaki misma lo catalogó en enero de este año, cuando afirmó que “los estadounidenses y especialmente los cubanoamericanos son los mejores embajadores para la libertad en Cuba”… Los mejores embajadores pero al día de hoy ni autorización de vuelos regulares directos, ni viajes, ni remesas, ni diálogos… ¿A qué le temen? Y usted se preguntará si ¿Biden está atado de manos y pies? No, en lo absoluto. El mandatario de aquella nación tiene amplias facultades legales mediante órdenes ejecutivas –y sin precisar del apoyo del Congreso– para revertir las 243 medidas y acciones anticubanas de Trump y si no lo cree, piense que esa fue la vía que utilizaron los dos presidentes anteriores para darle giros de timón a los vínculos bilaterales, incluso manteniéndose intacto el entramado de leyes que regula el bloqueo económico, comercial y financierO. La administración de Joe Biden, no solo ha incumplido con las promesas de campaña electoral que le hizo a la comunidad cubana residente en Estados Unidos, sino que además ha continuado con la aplicación de las llamadas sanciones que no son más que medidas unilaterales, e incluido a personas y entidades nacionales en las listas restringidas del Departamento del Tesoro… Y lo peor de todo es que es sistemático el castigo al pueblo cubano en el marco de la pandemia, mientras intentan venderse como protectores de los derechos humanos en Cuba. El gobierno estadounidense –el supuesto paradigma mundial de los derechos humanos– ha obstaculizado la compra de medicamentos e insumos en tiempos de la Covid 19. Y no se crea el cuento que andan diciendo de que han donado millones de vacunas anticovid. A Cuba NO le han ofrecido una sola vacuna. Ni siquiera incluyeron a nuestra nación entre los Estados a los que levantaron las sanciones que limitaban su capacidad para enfrentar la pandemia, todo lo contrario. Biden estuvo en Naciones Unidas pero desoyó el reclamo mundial de levantar el bloqueo a Cuba, tema que estuvo entre los OCHO tópicos más abordados en los discursos del debate de alto nivel de la Asamblea General. Un gobierno que sencillamente prometió distención, borrar el legado Trump, pero que en acciones ha hecho todo lo contrario. Así andan las cosas. Manténgase informado. La verdad necesita de nosotros.