Avanza investigación sobre frustrado intento de infiltración terrorista

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en Cuba, avanzan las acciones periciales y de instrucción que permitirán el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la implicación de cada uno de sus autores.

Las declaraciones de los propios detenidos, se suman a un conjunto de diligencias investigativas, que refuerzan las evidencias en su contra; a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos.

Desde un inicio, las autoridades cubanas han mantenido comunicación oportuna con las contrapartes estadounidenses. El pasado 2 de marzo de 2026 autoridades de los Estados Unidos trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación. La cooperación pudiera incluir intercambio informativo, de evidencias y otras acciones conjuntas.

Dada la gravedad de los hechos y la amenaza que representa el terrorismo no solo para Cuba, las autoridades nacionales, siendo consecuentes con la postura histórica sobre esta temática, consideran un deber la cooperación recíproca en el enfrentamiento a este peligroso flagelo para toda la humanidad.

Los detenidos heridos continúan recibiendo asistencia médica especializada de acuerdo al estado de salud y la gravedad de cada cual. En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas.

Se mantendrá informada a la población según avance el proceso investigativo.

Ministerio del Interior, 5 de marzo de 2026

Tomado de Tribuna de La Habana.

Chequean recuperación del Sistema Eléctrico en La Habana

  • Sin comentarios
La vice primera ministra, Inés María Chapman, recorrió, junto a las autoridades políticas y gubernamentales de La Habana, sitios de interés social afectados tras la caída del sistema electroenergético nacional.
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de Cubadebate

Analizan proyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra en Cuba

  • Sin comentarios
Presidida por el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, la sesión contó además otras autoridades del Parlamento y el Gobierno.
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de Cubadebate

La causa de la caída del SEN es el bloqueo petrolero de Estados Unidos

  • Sin comentarios
El periodista Bernardo Espinosa obtuvo detalles del funcionamiento del SEN proceso, caracterizado por limitaciones en las capacidades de generación por déficit de combustible.
Bernardo Espinosa
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 Documental
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Cuba revela nuevos detalles sobre el intento de infiltración armada con fines terroristas

Céspedes del siglo XXI

Intelectuales y artistas cubanos condenan agresión contra Irán

Iraníes salieron a las calles este domingo en respaldo a la Revolución Islámica