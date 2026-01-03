Autoridades agradecen felicitaciones por aniversario 67 de la Revolución

Las máximas autoridades del país agradecieron los mensajes de felicitación enviados desde diversos Estados, con motivo del aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

A través de su cuenta en X, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez señaló que «cada mensaje, cada abrazo a la distancia, llega en un momento de recrudecida hostilidad imperialista y de un férreo bloqueo económico que intenta, en vano, doblegarnos por escasez y hambre».

El mandatario se refirió, además, al compromiso renovado con los principios de justicia, independencia y humanismo que nos legó Fidel» y que, señaló, Cuba seguirá defendiendo en el año de su centenario.

Más detalles

Noticias Internacionales, un repaso desde Cuba

  • Sin comentarios
Noticias Internacionales, un repaso desde Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Reeditan ruta triunfal de la Caravana de la Libertad

  • Sin comentarios
Reeditan ruta triunfal de la Caravana de la Libertad
Redacción Caribe
Leer más

Autoridades evalúan recuperación de servicios de salud en La Habana

  • Sin comentarios
Autoridades evalúan recuperación de servicios de salud en La Habana
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
20:45 Farvision
21:00 Noveno Inning
21:30 Documental "rumbatÁ"
● EN VIVO
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 ResÚmenes Territoriales

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba