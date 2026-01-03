Autoridades agradecen felicitaciones por aniversario 67 de la Revolución

Las máximas autoridades del país agradecieron los mensajes de felicitación enviados desde diversos Estados, con motivo del aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

A través de su cuenta en X, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez señaló que «cada mensaje, cada abrazo a la distancia, llega en un momento de recrudecida hostilidad imperialista y de un férreo bloqueo económico que intenta, en vano, doblegarnos por escasez y hambre».

El mandatario se refirió, además, al compromiso renovado con los principios de justicia, independencia y humanismo que nos legó Fidel» y que, señaló, Cuba seguirá defendiendo en el año de su centenario.

