Asturias financiará kits de carga solar para impulsar la autosuficiencia energética en Cuba

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias ha anunciado una partida económica destinada a la financiación de kits de carga solar que serán enviados a Cuba. La iniciativa busca contribuir a la autosuficiencia energética en la isla y se enmarca en las acciones de cooperación internacional del gobierno asturiano.

Según fuentes oficiales, el proyecto prevé la adquisición y envío de equipos fotovoltaicos portátiles que permitirán a familias y comunidades cubanas disponer de una fuente de energía limpia y autónoma, facilitando el acceso a electricidad en zonas donde el suministro resulta complejo o limitado.

El envío de estos kits solares forma parte de los esfuerzos por paliar las dificultades derivadas de la crisis energética y el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

Más detalles en video: