Perfeccionamiento de principales actores de la economía cubana

El Consejo de Ministros aprobó el perfeccionamiento de los actores de la economía cubana, que incluye a la empresa estatal socialista; a las cooperativas no agropecuarias; a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y al trabajo por cuenta propia, convocados todos a impulsar, cada uno desde su ámbito, el desarrollo de la nación.

Con esta decisión estamos aprobando cómo ordenar los actores que intervienen en nuestro escenario económico, lo cual va más allá del simple reconocimiento de alguno de ellos, consideró el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Como principio esencial para llevar a cabo este perfeccionamiento, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aseguró, al presentar el tema, que se ratifica que la empresa estatal es el sujeto principal de la economía nacional y, como tal, tiene que desempeñarse.

Ratificó que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar. «Reconocer, diversificar y fortalecer la gestión de los actores económicos» es otra de las pautas trazadas para avanzar en el impostergable perfeccionamiento, a partir del cual «se ajusta cada actor económico a lo que realmente debe ser».

Al referirse de manera particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, explicó que se constituirán en el sector estatal y en el privado, y para ambas se establecerán condiciones similares en la gestión. En el caso de las privadas, detalló, para definir a qué podrán dedicarse se toma como punto de partida el listado de actividades negativas ya aprobado para el trabajo por cuenta propia. Inicialmente no incursionarán en algunas actividades profesionales, incluyendo las que sí pueden realizar trabajadores por cuenta propia, como programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías.

El Primer Ministro insistió en la importancia de lograr un avance sostenido de las acciones, que deben desarrollarse de manera gradual para evitar retrocesos. «Necesitamos avanzar con inteligencia, para consolidar cada paso que demos y ser capaces de lograr su sostenibilidad».