Los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania trascienden las fronteras de ambos países. Esto está dado por las propias sanciones que han impuesto contra Moscú desde Occidente. Europa lo siente con el aumento de los precios de los hidrocarburos. Diana Valido con el análisis.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url