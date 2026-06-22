Amigos de otras naciones expresan pesar por fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez

Varias organizaciones solidarias expresaron sus condolencias al pueblo cubano tras el fallecimiento, este domingo, del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, informó la agencia Prensa Latina en sus despachos periodísticos.

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba lamentó la pérdida del héroe de la República y del trabajo, fiel compañero de lucha del Che, Fidel y Raúl.

Apuntó la organización solidaria italiana apuntó que el comandante Ramiro encarna el ejemplo de una vida dedicada por completo al servicio de la justicia social, el antimperialismo y la autodeterminación de los pueblos.

Por su parte, la Asociación de la Comunidad de Cubanos Residentes en Angola manifestó su más profundo pesar por quien consideraron uno de los más ilustres hijos de la Revolución.

Asimismo, diversas organizaciones sociales de Panamá y el Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba trasmitieron sus condolencias y se sumaron a la jornada de luto.

Foto: Juvenal Balán.

 

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