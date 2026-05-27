Alerta Lazo Hernández a Parlamentos del mundo sobre amenaza real de agresión militar de EE. UU. a Cuba

Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), alertó este miércoles a líderes parlamentarios del mundo sobre la amenaza real de una agresión militar directa del Gobierno de Estados Unidos contra la nación caribeña.

En un ejercicio de diplomacia parlamentaria, Lazo Hernández, también presidente del Consejo de Estado, envió comunicaciones oficiales a los titulares de diez organizaciones interparlamentarias. En los mensajes, el dirigente cubano denuncia el aumento de las acciones agresivas por parte de la Administración de Donald Trump.

La información fue publicada en el sitio web de la ANPP. Posteriormente, Ana María Mari Machado, vicepresidenta del órgano legislativo, la dio a conocer ante representantes de medios nacionales y extranjeros en la sede del Parlamento cubano.

Las misivas fueron dirigidas a los presidentes de la Unión Interparlamentaria (UIP), la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, el Foro Parlamentario de los BRICS, la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA), el Parlamento Panafricano, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ParlAmericas.

En la comunicación, Lazo Hernández informa sobre las recientes declaraciones del Gobierno Revolucionario y del Consejo de Estado, en las que se señala que Cuba se encuentra bajo la amenaza real de una agresión militar directa por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El mensaje añade que a esta escalada se unen las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, las cuales intensifican el bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales contra el archipiélago.

Lazo Hernández también menciona que, desde el pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una acusación contra el general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana. El presidente de la ANPP califica esta acción como un acto ilegítimo que tergiversa los hechos ocurridos en febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, con sede en Miami.

El texto señala que estas acciones vulneran el Derecho Internacional, la soberanía y la dignidad de la nación, y forman parte de una estrategia para endurecer el bloqueo y afectar los derechos humanos del pueblo cubano, en particular el derecho a la vida.

Las misivas agregan que la situación actual agudiza las condiciones de vida de la ciudadanía debido a los efectos del bloqueo.

En la comunicación, cursada también a varios parlamentos nacionales y legisladores internacionales, se solicita la movilización y los pronunciamientos de apoyo a la causa de Cuba para prevenir una aventura militar. Se advierte que una acción de ese tipo provocaría una catástrofe humanitaria y afectaría la estabilidad de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El mensaje reitera que Cuba no amenaza a ningún país y trabaja por un entorno pacífico, como quedó establecido en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana en enero de 2014 por los jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC.

Lazo Hernández señala que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre la base del respeto a su soberanía, sistema político, autodeterminación y los principios del Derecho Internacional, y a mantener una relación civilizada con ese país.

Finalmente, el presidente de la ANPP agradece las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en el ámbito parlamentario, las cuales confirman que Cuba no está sola.

La iniciativa se enmarca en las funciones del presidente del Parlamento cubano como representante legítimo del pueblo. Esta acción se suma a la reciente participación de más de 6 230 973 cubanos en el proceso «Mi Firma por la Patria», en el que se ratificó la disposición a defender la Revolución y el interés por la paz.