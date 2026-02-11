Alcanza Cuba récord en generación fotovoltaica con más de 900 MW durante el mediodía

Cuba alcanzó este miércoles un nuevo récord en la generación de energía fotovoltaica al superar los 900 megawatts (MW), informó el Ministerio de Energía y Minas en redes sociales.

El resultado evidencia el avance del programa de desarrollo de las energías limpias en Cuba. Según la fuente, durante el año 2025 se instalaron más de 1000 MW en esta modalidad, lo que ha permitido incrementar sustancialmente la contribución de la fotovoltaica a la matriz energética nacional.

Anteriormente, el director del Despacho Nacional de Carga, Félix Estrada Rodríguez, indicó que en la jornada anterior, martes, durante el mediodía el país había alcanzado los 800 MW a partir de la energía fotovoltaica.

El récord se obtuvo gracias a las favorables condiciones de irradiación y al paulatino proceso de sincronización de nuevos parques fotovoltaicos, muchos de ellos ejecutados con financiamiento y cooperación internacional.

El incremento en la capacidad instalada permitió además desplazar el consumo de combustible fósil en horas del día, con el consiguiente ahorro económico y reducción de emisiones contaminantes.

La Unión Eléctrica continúa trabajando en el montaje y puesta en marcha de nuevas instalaciones, con el objetivo de seguir ampliando la participación de las fuentes renovables en la generación eléctrica del país.

Fincimex habilita devolución de saldos de Tarjeta chip recargable por situación energética

  • Sin comentarios
Fincimex habilita devolución de saldos de Tarjeta chip recargable por situación energética
Redacción Caribe
Leer más

Camino de luces

  • Sin comentarios
Acá hay buenos ojos para las cosas importantes; para esas, las más sencillas. No se trata de refugiarse en detalles sublimes para huir de la realidad, sino de encontrar en lo más simple de la gente y su mundo las fuerzas suficientes para seguir creyendo en el mañana.
María Caridad Esquivel
Leer más

Trump, el negociador de paz que no logra la paz

  • Sin comentarios
Donald Trump, en su segundo mandato, intenta proyectar una imagen de negociador de paz, pero su política exterior se mueve entre sanciones, presión militar y defensa de intereses estratégicos que contradicen esa retórica.
Rachel Morales
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
16:30 Caribe Noticias
17:00 Enlace Nacional.
17:30 Documental "sonido EsplÉndido"
● EN VIVO
18:00 Noticiero Cultural
18:30 Mesa Redonda

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación