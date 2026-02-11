Alcanza Cuba récord en generación fotovoltaica con más de 900 MW durante el mediodía

Cuba alcanzó este miércoles un nuevo récord en la generación de energía fotovoltaica al superar los 900 megawatts (MW), informó el Ministerio de Energía y Minas en redes sociales.

El resultado evidencia el avance del programa de desarrollo de las energías limpias en Cuba. Según la fuente, durante el año 2025 se instalaron más de 1000 MW en esta modalidad, lo que ha permitido incrementar sustancialmente la contribución de la fotovoltaica a la matriz energética nacional.

Anteriormente, el director del Despacho Nacional de Carga, Félix Estrada Rodríguez, indicó que en la jornada anterior, martes, durante el mediodía el país había alcanzado los 800 MW a partir de la energía fotovoltaica.

El récord se obtuvo gracias a las favorables condiciones de irradiación y al paulatino proceso de sincronización de nuevos parques fotovoltaicos, muchos de ellos ejecutados con financiamiento y cooperación internacional.

El incremento en la capacidad instalada permitió además desplazar el consumo de combustible fósil en horas del día, con el consiguiente ahorro económico y reducción de emisiones contaminantes.

La Unión Eléctrica continúa trabajando en el montaje y puesta en marcha de nuevas instalaciones, con el objetivo de seguir ampliando la participación de las fuentes renovables en la generación eléctrica del país.