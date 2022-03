Actualización informativa en torno al conflicto Rusia-Ucrania

Delegaciones de Rusia y Ucrania negociaron este lunes los puntos para una solución diplomática a sus diferencias. Los representantes de ambos gobiernos volverán a reunirse en los próximos días. Mientras, el operativo militar especial ordenado por Moscú mantiene sus acciones en suelo ucraniano. Sobre este acontecimiento ofrecemos análisis en nuestra Emisión Estelar del NTV.

