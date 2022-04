La República Popular Democrática de Corea conmemoró este lunes el Aniversario 90 de la fundación del Ejército Revolucionario Popular, con un desfile militar en la capitalina Plaza Kim Il Sung. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

